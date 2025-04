Condividi via email

Nuovo DS Milan, Pellegatti svela tutto su Tare: le sue dichiarazioni! Ancora c’è da aspettare. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti sul nuovo DS Milan e sulle voci che girano intorno a Igli Tare.

PAROLE – “Ieri contatto tra Furlani e Tare. A me non risulta che si siano visti, ma che sia stato chiamato. Mi sembra che la situazione si procrastini. Hanno forse tranquillizzato Tare sul fatto che sia in pole position ma sembra che abbiano anche detto “aspetta ancora un po’ “