Nuovo DS Milan, Pellegatti conferma: «Da oggi parte il casting di Furlani. Ecco quando incontrerà Paratici»

Nuovo DS Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha fornito importanti aggiornamenti sul tema: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha fatto il punto sulla questione legata al nuovo direttore sportivo del Milan, carica vacante dall’addio di D’Ottavio a fine 2024. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Da oggi iniziano i colloqui per scegliere il ds. Sicuramente entro mercoledì (da quello che so, perché poi mi sembra che parta, andrà via per altri impegni in Inghilterra) Furlani parlerà con Paratici».