Nuovo DS Milan, Pedullà perplesso: «Tare? Se l'hanno già incontrato perchè riparte il casting? C'è contraddizione perchè...»

Nuovo DS Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha commentato le voi che vogliono Tare vicino al club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell’ipotesi Tare-Milan:

PAROLE – «La settimana del casting, mi viene un po’ da sorridere: facciamo il casting e reincontriamo i direttori sportivi che sono già stati incontrati. Mi riferisco a Tare. Vediamo se le cose adesso andranno avanti. MI sono sforzato nel puntualizzare un paio di cose negli ultimi giorni. Lo ribadisco: sarei sorpreso se Sartori lasciasse il Bologna dopo aver rinnovato il contratto fino al 2027 qualche mese fa. Sarei sorpreso se Manna lasciasse il Napoli avendo fatto un lungo contratto, eppure continuano a metterlo nella lista del Milan; avranno ragione loro, nel caso sarò io a fare ammenda nel caso specifico. Vedremo cosa succederà perché anche D’Amico ha un contratto. Tare è l’unico libero. È chiaro che se arrivasse Tare ci sarebbe una tipologia di allenatore, qualche altro allenatore verrebbe escluso. Le cose cambiano in 48 ore, vedremo se andremo fino in fondo oppure no. Mi chiedo per quale motivo riparte il casting da uno già incontrato. Quindi un pizzico di contraddizione in questo c’è ma fa parte del gioco».