Nuovo DS Milan, Di Marzio fa chiarezza in diretta: «La situazione attuale tra D’Amico e Tare è questa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del prossimo calciomercato Milan e sulla corsa al prossimo DS del club rossonero.

CONCEICAO MILAN – «Il DS? Non è stato ancora scelto. Tare è stato incontrato settimana scorsa per 5 ore, poi non ci sono stati nuovi contatti con lui. Non risulta conferme ancora su un appuntamento domani a Roma tra le parti, un secondo incontro. Tony D’Amico è un altro nome assolutamente tra i preferiti, ma è sotto contratto con l’Atalanta, è un contratto lungo e l’Atalanta si sta giocando la qualificazione in Champions».