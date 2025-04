Nuovo DS Milan, saltato Paratici? Situazione sorprendente: ecco gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta il giornalista Antonello Gioia, il nuovo DS Milan a meno di aggiornamenti nelle prossime ore non sarà Paratici. Problemi per la questione clausola di uscire per l’ex Juventus. Ecco spiegata la situazione:

PAROLE – “A meno di clamorose sorprese, l’ex dirigente della #Juventus non sarà il nuovo direttore sportivo rossonero per la questione clausola di uscita relativa al processo penale dell’inchiesta Prisma. Tornano in auge Igli #Tare e Tony #DAmico.“