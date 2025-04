Condividi via email

Nuovo DS Milan, debellati dalla lista questi nomi! Prende quota questa possibilità: le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riporta Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il nuovo DS Milan non sarà uno tra D’Amico, Manna e Sartori. I rossoneri hanno avuto contatti con ciascuno di loro, ma i rispettivi club non hanno intenzione di liberarli. Prende sempre più quota il nome di Igli Tare.

NOTIZIA – Il Milan aveva sul suo taccuino anche i nomi di D’Amico, Manna e Sartori, ma in questo momento tutti e tre sono destinati a restare dove sono. Perché sono ritenuti dai loro club centrali per il progetto e perché hanno contratti in essere