Nuovo DS Milan, la dirigenza pensa a un nome a sorpresa! Non se lo aspettava nessuno

Nuovo DS Milan, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani potrebbero optare per la soluzione estera: spunta Krosche

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan potrebbe esserci una soluzione a sorpresa per il ruolo di DS:

PAROLE – «Il Milan ha bisogno di un direttore sportivo di livello internazionale se vuole davvero iniziare un nuovo corso ambizioso. E il mercato italiano non offre così tante possibilità di questo tipo. Giorgio Furlani prende tempo perché punta alla migliore scelta possibile. Da Londra potrebbero arrivare direttive diverse nei prossimi giorni come quella di iniziare a valutare anche candidati esteri. Una pista porta all’Eintracht Francoforte e al 44enne ​Markus Krösche».