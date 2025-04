Nuovo DS Milan, Marchetti chiarisce: prima di tutto deve risolversi questo nodo! Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Luca Marchetti sul Milan a Sky Sport.

PAROLE – “Durante questo periodo, se ci sono delle interlocuzioni, ci saranno anche con divisioni rispetto ad alcune dinamiche. Magari si inizia non necessariamente con la quinta già ingranata, con un progetto già impostato da persone che comunque rimangono in società, perché comunque Furlani si è occupato del mercato finora insieme a Moncada. Rimangono entrambi in società. Il Milan è senza guida tecnica. E con una guida tecnica che ha bisogno come minimo di un supporto, quello della direzione sportiva.

Ma l’attuale Milan, in realtà deve risolvere i suoi problemi interni di rapporti tra Cardinale, Elliot, quindi Ibra e Cardinale con Furlani per una gestione più lineare del club. Sono sempre gli stessi. Sono quelli che hanno fatto la campagna acquisti dell’anno scorso, sono quelli che hanno scelto i due allenatori, non è che il Milan oggi è senza. Possiamo dire che finora quelli che hanno lavorato non hanno prodotto i risultati, sennò si sarebbe andati alla ricerca di un’altra figura dirigenziale. Ma questo è. Quindi: se deve arrivare un professionista sulla quale c’è una convergenza di vedute e per il quale c’è una stima e quindi la volontà di proseguire un progetto con lui, se ora è sotto contratto aspetteremo quando non lo sarà”.