Nuovo DS Milan, resa di Ibrahimovic! Furlani vuole lui, l’indiscrezione è da non credere

Nuovo DS Milan, Zlatan Ibrahimovic si arrende a Furlani: il CEO rossonero avrà l’ultima parola. In pole ora c’è Fabio Paratici

Importante indiscrezione rilanciata da Repubblica in casa Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo Direttore sportivo rossonero.

Ibrahimovic ha lasciato il casting per il nuovo ds a Furlani e viene dato per disilluso e partente, mentre Paratici, avvistato a Milano, sarebbe scattato in testa: fino alla squalifica, che scade a luglio, potrebbe lavorare da Londra come consulente esterno.