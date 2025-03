Nuovo DS Milan, non solo Paratici! Furlani incontrerà anche loro due, arrivano conferme importanti

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani non incontrerà solo Fabio Paratici: nei prossimi giorni appuntamento anche con Tare e D’Amico

Come riferito da calciomercato.com, Giorgio Furlani, CEO del Milan, non incontrerà solo Fabio Paratici come candidato alla carica di nuovo DS rossonero:

PAROLE – «Dopo Paratici sarà la volta di Igli Tare e Tony D’Amico. Il primo era il nome forte di Ibrahimovic ed è libero da contratto. Sta studiando da tempo i rossoneri che avrebbe potuto sposare già nel 2019 quando Paolo Maldini gli fece un’offerta che anche Lotito non accettò. Il secondo piace molto a Furlani, ma è sotto contratto con l’Atalanta e non sarà semplice strapparglielo».