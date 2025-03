Nuovo DS Milan, Furlani ha una preferenza assoluta! Due i motivi, accelerazione possibile

Nuovo DS Milan, il preferito di Giorgio Furlani resta Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus: sono due i motivi. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha una precisa preferenza.

Per il ruolo di DS il nome in pole è quello di Fabio Paratici, sulla cui testa pende, però, la squalifica fino al luglio 2025 subita nell’ambito del processo plusvalenze del 2023. L’ex Juventus, a prescindere da questo ostacolo temporale, viene considerato tra i papabili per via della sua grande esperienza nel calcio italiano e per le capacità di gestione del gruppo squadra dal punto di vista del management.