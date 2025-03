Condividi via email

Nuovo DS Milan, Furlani accelera: lunga chiacchierata con questo profilo per cercare di chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è tutt’ora alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo da inserire all’interno della dirigenza. Come riportato da Sky Sport Giorgio Furlani sarebbe in trattativa per Fabio Paratici.

Nella giornata di ieri il CEO della squadra rossonera e l’ex Juventus hanno fatto una lunga chiacchierata a 360° su tutto il mondo Milan. Non è stato il primo contatto e non sarà l’ultimo.