Nuovo DS Milan, al via lunedì i casting: Furlani ha due nomi in pole e c’è una sorpresa. Segui le ultimissime

Come riporta il giornalista Luca Bianchin sul proprio canale X, Giorgio Furlani comincerà a inizio settimana prossima il casting per la decisione del prossimo direttore sportivo del Milan. Tre nomi su tutti, in pole Tare e Paratici.

”Giorgio Furlani lunedì comincerà il casting per cercare il direttore sportivo del Milan. Paratici e Tare restano i favoriti. In lista anche Kim Falkenberg del Leverkusen.”