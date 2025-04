Condividi via email

Nuovo DS Milan, casting ancora aperto: Furlani aspetta! La scelta a fine stagione, questi i nomi… Segui le ultime

Ancora in corso la ricerca del nuovo DS Milan. Il casting non si è concluso e i nomi continuano a circolare, anche se sembra ci siano dei preferiti. Su tutti sembra una corsa a due tra D’Amico e Tare, ma Furlani non ha ancora deciso.

Prima di Pasqua, c’è stato un blitz a sorpresa di Gerry Cardinale a Milano per incontrare l’ad milanista e Zlatan Ibrahimovic e parlare anche della questione direttore sportivo. I nodi si risolveranno, probabilmente, a fine stagione.