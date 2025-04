Nuovo DS Milan, la mossa di Furlani non lascia dubbi! Il cerchio si stringe, c’è lui in pole

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani con ogni probabilità incontrerà nel pomeriggio Igli Tare: l’albanese in pole. I dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sulla ricerca del nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «Giorgio Furlani questa mattina è partito da Milano Centrale sul treno 9527: possibile incontro con Tare in giornata? Previsti nuovi confronti per conoscersi, condividere idee e progetti per rilanciare il Milan. L’ex Lazio resta il candidato con maggiori chances».