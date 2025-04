Nuovo DS Milan, Furlani in pressing: referenze positive, contatto programmato in questa settimana

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha ricevute ottime referenze sulla figura di Tony D’Amico: contatto in settimana

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, il Milan sta entrando nella fase decisive per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo.

Al Milan sono arrivate referenze più che positive su D’Amico e ci sono due voci particolarmente gradite a Furlani: capacità di lavorare in team e presenza mediatica ristretta solo a quando necessario. Nel corso di questa settimana è previsto un contatto.