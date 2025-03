Nuovo DS Milan, Furlani può stupire: Tare e Paratici ma non solo, occhio a questi profili

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani potrebbe stupire: non ci sono solo Paratici e Tare sul taccuino, occhio ad alcuni profili esteri

Come riferito da Sport Mediaset, in casa Milan è ancora aperta la caccia al nuovo direttore sportivo che dovrà integrare la dirigenza rossonera a partire dalla prossima estate.

Se è vero che Igli Tare e Fabio Paratici restano sicuramente in corsa, con l’italiano ex Juve attualmente favorito, non vanno esclusi anche possibili profili esteri: Giorgio Furlani, CEO dei rossoneri, inizierà gli incontri la prossima settimana.