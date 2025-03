Nuovo DS Milan, Furlani dà il via agli incontri: tre nomi sul piatto, tutti i dettagli

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani dà il via agli incontri con i potenziali candidati: sul taccuino ci sono Paratici, Tare e D’Amico

Come riferito da calciomercato.com, durante la sosta per le Nazionali Giorgio Furlani darà il via agli incontri con i potenziali nuovi DS del Milan:

PAROLE – «Le due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali saranno fondamentali per capire quello che sarà il nuovo assetto societario del Milan: Giorgio Furlani ha in programma contatti con Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D’Amico per la poltrona del nuovo direttore sportivo. Dopo il primo casting londinese è entrato in scena il CEO rossonero che vuole avere l’ultima parola sulla scelta definitiva».