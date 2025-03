Nuovo DS Milan, Furlani traccia la linea: queste le caratteristiche ricercate, spunta la data della decisione definitiva

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani vuole una figura italiana e con alto profilo professionale. Aprile il mese giusto per la decisione definitiva

Come riferito dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha tracciato l’identikit del Direttore Sportivo che dovrà essere inserito nell’attuale organigramma societario del club rossonero.

Furlani vuole un DS italiano e con alto profilo professionale: in pole, seguendo questo indirizzo, c’è sicuramente Fabio Paratici. Da lunedì al via i colloqui: aprile pare essere il mese giusto per la decisione definitiva.