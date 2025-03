Nuovo DS Milan, sintesi Furlani Ibrahimovic! Nome a sorpresa, il retroscena che spiazza

Condividi via email

Nuovo DS Milan, nella giornata di ieri Giorgio Furlani ha incontrato D’Amico dell’Atalanta: si accende il casting in casa rossonera

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan continua il casting per il ruolo di nuovo DS del club rossonero. Nella giornata di ieri Giorgio Furlani, CEO del club, ha avuto un incontro con D’Amico dell’Atalanta.

Il dirigente potrebbe spuntarla rispetto agli altri candidati anche se al momento il favorito resta Fabio Paratici, in risalita anche rispetto ad Igli Tare, ipotesi caldeggiata da Ibrahimovic. In questo senso la sosta per le nazionali della prossima settimana potrebbe essere una tappa significativa.