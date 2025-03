Nuovo DS Milan, Furlani prende tempo: dialogo con Cardinale, vanno sciolti questi nodi

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha deciso di prendere tempo prima della scelta definitiva: vanno sciolti questi nodi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si è deciso di adottare una strategia precisa per quanto riguarda il nuovo DS del club rossonero.

Per la decisione sul DS è ancora presto: dato che qui si getteranno le basi per la costruzione del nuovo ciclo (allenatore e giocatori compresi) si è scelto di prendere tempo. Furlani deve ancora valutare personalmente i candidati ed esprimere una preferenza decisiva.