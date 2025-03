Nuovo DS Milan, Furlani cala l’asso nella manica! Doppio incontro e nomi da urlo sul piatto

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha in programma anche due incontri con Igli Tare e Tony D’Amico. Ultime

Come riferito da Tuttosport, si arricchisce di un nuovo capito la vicenda nuovo DS in casa Milan. Giorgio Furlani ha in programma due incontri.

Uno con Igli Tare, fermo da un paio d’anni dopo 15 stagioni con la Lazio, e l’altro è Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta. Sono stati evidenziati anche alcuni nomi stranieri, specialmente tedeschi, ma al momento risultano come candidati di secondo piano rispetto ai tre di scuola italiana.