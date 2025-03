Nuovo DS Milan, al via il casting di Furlani: in pole c’è un nome. Le ultimissime

Nuovo DS Milan, tra domani e dopodomani Giorgio Furlani incontrerà Fabio Paratici, candidato numero uno ad entrare in dirigenza

Come riportato dal Corriere della Sera, Giorgio Furlani, CEO del Milan, è pronto a cominciare gli incontri per la carica di nuovo direttore sportivo del Milan. Tra oggi e domani in particolare Furlani incontrerà Fabio Paratici, dirigente ex Juve da tempo indicato come il grande favorito.

La scelta sarà molto importante perchè ovviamente precederà quella relativa al possibile nuovo allenatore: in questo caso sarà proprio il nuovo DS insieme a Furlani a decidere se confermare Conceicao o cambiare nuovamente.