Nuovo DS Milan, sale D’Amico: Furlani intrigato, può spuntarla rispetto a queste due candidature

Nuovo DS Milan, tra Igli Tare e Fabio Paratici potrebbe spuntarla a sorpresa Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è tuttora in corso la discussione relativa al nuovo direttore sportivo che dovrà prendere il posto di D’Ottavio all’interno dell’organigramma societario rossonero.

Secondo il noto quotidiano, tra Igli Tare e Fabio Paratici, candidature che restano comunque valide e possibili, potrebbe spuntarla a sorpresa Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta che ha avuto già nei giorni scorsi un primo approccio con Furlani. Prossime settimane decisive.