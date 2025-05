Nuovo DS Milan, Cruciani perplesso: «Nel club rossonero non ci sono visioni. Si corre questo gravissimo rischio, ecco quale»

Nuovo DS Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Intervenuto al Podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani ha parlato così della situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «Visioni? Il problema è che nel Milan non ci sono visioni. Ci sono giochi di potere, ci sono lotta non all’ultimo coltello, non notte di lunghi coltelli che ricordano vicende storiche più serie, bensì guerra di poltrone. Nella guerra di poltrone quelli che ci rimettono sono i tifosi del Milan, che in questo momento vedono una società che è completamente allo sbando. Si è parlato per mesi, in maniera impropria, del nuovo direttore sportivo con gli incontri, candidati, contro candidati, doppi incontri, tripli incontri, 5 ore di incontri, eccetera. Una specie di Conclave anticipato, per poi ritrovarsi addirittura nella situazione in cui pare adesso non ci sia bisogno di un direttore sportivo e si resta con l’assetto attuale. l’Assetto attuale è quello drammatico che ha portato al disastro di quest’anno dal punto di vista gestionale. Poi magari il Milan vincerà due coppe e sarà un’annata dal punto di vista sportivo per i tifosi non dico soddisfacente ma accettabile soprattutto se l’Inter non vincere niente, però mi sembra che ricordando una vecchia canzone di Battiato, manchi un centro di gravità permanente. Il centro di gravità permanente è diciamo quello che permette alle società di essere delle società vincenti».