Nuovo DS Milan, Cruciani perplesso: «Situazione imbarazzante, vi spiego perchè»

Nuovo DS Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha criticato la decisione dei rossoneri di aprire un casting in dirigenza

Intervenuto nel podcast Aria Fritta di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani ha dichiarato:

PAROLE – «Vogliamo parlare del casting per il direttore sportivo? Ma voi avete mai visto nella storia del calcio italiano, europeo, mondiale e del globo terracqueo la ricerca del direttore sportivo, come sta facendo il Milan, a marzo e nel pieno della stagione con ancora degli obiettivi? Il Milan non è completamente fuori dalla corsa alla Champions League, può vincere ancora la Coppa Italia. Stanno pensando già di rivoluzionare la squadra che dovrebbe arrivare in Champions League o in una delle coppe: stanno facendo già il casting a Londra del direttore sportivo con delle fazioni all’interno della società che si rimpallano la scelta».