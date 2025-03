Nuovo DS Milan, Cardinale spiazza tutti! Figura da urlo e tifosi increduli. I dettagli

Nuovo DS Milan, Gerry Cardinale può spiazzare tutti: rossoneri a caccia di un Head Of Football e non un Direttore Sportivo classico

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha parlato così della ricerca di un DS in casa Milan.

PAROLE – «Io non penso che il Milan voglia un direttore sportivo. Ho l’impressione che cerchi un Head of Football. E’ una differenza importante. Il ds per noi italiani è quello che fa le trattative, l’Head of Football è sostanzialmente un amministratore delegato sportivo».