Nuovo DS Milan, Cardinale sfoglia la margherita: tutti i nomi in lista, decisione entro quella data

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Gerry Cardinale è pronto a sfogliare la margherita: decisione finale entro il mese di aprile, tutti i nomi in lista

Come riportato da calciomercato.com, si avvicina per il Milan il momento di scegliere il nuovo Direttore Sportivo:

PAROLE – «Entro la fine aprile il Milan conta di chiudere l’accordo con quello che sarà il prossimo direttore sportivo. Il profilo preferito risponde al nome Andrea Berta, ma l’ex Atletico Madrid sarebbe vicino all’intesa con un club estero. Geoffrey Moncada sarebbe propenso a lavorare in coppia con Francois Modesto, l’ex dirigente del Monza con il quale ha un grande rapporto da diversi anni. Resiste anche la candidatura di Fabio Paratici, pronto a tornare in pista a luglio dopo 30 mesi di squalifica. Un’altra pista porta a Tony D’Amico, direttore sportivo che ha fatto vedere ottime cose prima al Verona e ora all’Atalanta. Idee e sondaggi, il Milan è già al lavoro per il nuovo direttore sportivo».