Nuovo DS Milan, Braida non ha dubbi: uno dei due a Milanello, l’ex dirigente consiglia Cardinale

Nuovo DS Milan, Ariedo Braida, storico ex dirigente rossonero, ha consigliato Tare o Paratici a Cardinale: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida ha dichiarato:

PAROLE – «Paratici o Tare come ds? Conosce bene entrambi. Fabio è stato anni alla Juve, poi ha maturato esperienza pure all’estero, al Tottenham: non arrivi (e ti mantieni) a certi livelli per caso. Igli, invece, ha contribuito ai buoni risultati della Lazio e ha dimostrato con ottime intuizioni di essere in gamba. Sono due nomi che apprezzo. Chi vedrei meglio al Milan? Chi sbaglia meno. Quando un direttore sportivo deve giudicare un calciatore o costruire una squadra, l’occhio clinico è la prima qualità e per me ce l’hanno sia Paratici che Tare. Poi non conosco nessun dirigente che non fa errori, quindi impossibile sapere oggi cosa farebbe uno o l’altro».