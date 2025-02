Nuovo DS Milan, Cardinale beffato! Profilo contattato troppo tardi, candidatura depennata

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Gerry Cardinale beffato: Berta contattato troppo tardi, l’ex Atletico Madrid ha già un accordo all’estero

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il Milan potrebbe dover depennare immediatamente la candidatura di Berta come nuovo DS.

Milan, serve prima di tutto un ds, che non sarà Berta: da molti considerato in pole, è stato contattato troppo tardi. Ha già un accordo all’estero. Avrebbe fatto comodo, il profilo era adatto. Ma il tempismo non è un optional. Specialmente se devi rincorrere.