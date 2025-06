Nuovo CT Nazionale, clamorosa idea José Mourinho: l’annuncio lascia i tifosi senza parole. Le ultimissime notizie

Ieri Luciano Spalletti ha guidato per l’ultima volta l’Italia alla vittoria per 2-0 contro la Moldavia. Tra i vari nomi circolati, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato su YouTube di un’ipotesi a sorpresa: José Mourinho. Secondo Moretto, il nome del portoghese ex Inter e rivale del Milan. è stato considerato, anche se non ci sono contatti ufficiali. Fabrizio Romano ha invece confermato che Rino Gattuso e Daniele De Rossi rimangono candidati molto forti per il ruolo.

ITALIA MOURINHO – «Dagospia ha citato il nome di Mourinho… è stato valutato. Da capire se ci sarà un passo in avanti, non credo che Mourinho sia stato contattato, è una pazza idea che è circolata nei corridoi della Federazione».