Nuovo CT Italia, clamorosa decisione di Ranieri! L’ha comunicato a Gravina, gli aggiornamenti

Nuovo CT Italia, a sorpresa Claudio Ranieri ha deciso di rinunciare alla panchina della Nazionale: comunicazione a Gravina

La panchina della Nazionale Italiana, rimasta vacante dopo l’inatteso addio di Luciano Spalletti, non sarà occupata da Claudio Ranieri. La notizia, che era nell’aria ma che ora trova piena conferma, ha scosso il mondo del calcio italiano, soprattutto alla luce delle aspettative createsi attorno al nome dell’esperto tecnico romano. Come riportato da fonti autorevoli, tra cui l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Ranieri, grande rivale del Milan negli anni, ha scelto di declinare l’offerta federale, preferendo onorare l’impegno preso con l’AS Roma, dove ha recentemente assunto un ruolo dirigenziale.

Una decisione che, se da un lato lascia un vuoto significativo nella ricerca del nuovo Commissario Tecnico per gli Azzurri, dall’altro evidenzia la profonda lealtà e il legame indissolubile che Sir Claudio nutre per i colori giallorossi. Nonostante la forte tentazione di guidare la Nazionale, un’opportunità che per molti allenatori rappresenta l’apice della carriera, Ranieri ha prevalso il suo desiderio di rispettare la parola data.

È interessante notare come la Roma, e in particolare la famiglia Friedkin, non abbia opposto alcuna resistenza a un eventuale doppio incarico per Ranieri. Anzi, la proprietà americana si era dimostrata favorevole, aprendo a una soluzione che avrebbe permesso a Ranieri di conciliare entrambe le posizioni. Questo atteggiamento di apertura da parte del club testimonia la stima e la fiducia riposte in Ranieri, non solo come tecnico ma anche come figura di riferimento all’interno della società. Tuttavia, è stato lo stesso Sir Claudio, dopo attenta riflessione, a scegliere di concentrare tutte le sue energie sul progetto giallorosso.

La titubanza di Ranieri, anticipata fin dai primi momenti in cui il suo nome era circolato per la panchina azzurra, si è trasformata in una ferma decisione. Il suo desiderio di onorare l’accordo con i Friedkin e di contribuire attivamente alla crescita della Roma è stato più forte del richiamo della maglia azzurra e delle lusinghe del presidente federale Gabriele Gravina. Ranieri ha espresso chiaramente la sua intenzione: portare sempre più in alto l’AS Roma. Questo è il suo unico, e prioritario, obiettivo.

La scelta di Ranieri non è solo un atto di professionalità, ma un vero e proprio gesto d’amore verso la squadra della sua città, un club a cui è legato da profondo affetto e con cui ha vissuto momenti indimenticabili, sia da calciatore che da allenatore. Rinunciare alla Nazionale per un impegno dirigenziale, seppur prestigioso, è un segnale forte e chiaro del suo attaccamento ai colori giallorossi. Mentre la FIGC dovrà ora orientarsi su altri profili per guidare l’Italia, la Roma può sorridere: Sir Claudio è e resterà un pilastro del progetto giallorosso, pronto a mettere a disposizione la sua immensa esperienza per il bene del club che ama. La sua decisione, dunque, chiude un capitolo di speculazioni e apre una nuova fase, consolidando il suo ruolo e il suo impegno esclusivo con l’AS Roma.