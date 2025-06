Nuovo CT Italia, Gravina scioglie le riserve! In pole l’ex Milan, serata decisiva

Nuovo CT Italia, ore decisive per la scelta del post Luciano Spalletti: in pole c’è Rino Gattuso, ex calciatore e tecnico del Milan

La capitale è teatro di un vertice cruciale che potrebbe ridefinire gli assetti futuri di un importante ruolo nel panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di Sportitalia, un summit “in corso” tra Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon a Roma avrebbe portato a una “fumata bianca vicina”, suggerendo un’intesa ormai imminente tra le parti.

Le voci che si rincorrevano da giorni, alimentate da indiscrezioni e congetture, sembrano trovare ora una conferma più concreta. Gattuso, ex tecnico del Milan, tra le altre squadre, e figura carismatica del calcio italiano, sarebbe in procinto di assumere un nuovo incarico significativo, e l’incontro con Buffon, icona del calcio mondiale, pare aver sigillato un accordo di massima. I dettagli precisi dell’intesa non sono ancora stati divulgati, ma la sensazione è che si tratti di un ruolo di grande responsabilità, forse legato alla Nazionale o a un’area tecnica di rilievo.

La “fumata bianca” in arrivo da questo summit romano precede un appuntamento che si preannuncia decisivo. Sempre secondo Criscitiello, domani mattina Rino Gattuso incontrerà a Roma il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, per “chiudere” l’accordo. Questo incontro sarà il passaggio formale e definitivo che darà l’ufficialità a quanto emerso dal confronto con Buffon.

La presenza di Gattuso, una figura che ha sempre incarnato grinta, passione e una profonda conoscenza del calcio, al centro di queste trattative non sorprende gli addetti ai lavori. Dopo esperienze su diverse panchine, inclusa quella prestigiosa del Milan dove ha lasciato un segno importante, Gattuso sembra ora pronto per una nuova sfida. La sua determinazione e il suo approccio pragmatico sono caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali nel ruolo che si appresta a ricoprire.

L’interazione con Gianluigi Buffon, figura di riferimento e di grande esperienza nel calcio italiano, suggerisce un progetto ambizioso, che potrebbe beneficiare della combinazione tra la verve e l’energia di Gattuso e la saggezza e la visione di Buffon. Non è da escludere che Buffon stesso possa essere coinvolto in qualche modo nel nuovo assetto, magari in un ruolo di consulenza o di rappresentanza, data la sua statura e la sua recente esperienza come Capo Delegazione della Nazionale.

L’appuntamento di domani mattina a Roma è dunque attesissimo. Tutti gli occhi saranno puntati sulla capitale, in attesa della “fumata bianca” definitiva che sigillerà l’accordo tra Gattuso e la FIGC, aprendo un nuovo capitolo per l’ex centrocampista del Milan e per il calcio italiano. La notizia, rilanciata con forza da Criscitiello, promette di tenere banco per le prossime ore, in attesa della conferma ufficiale che potrebbe arrivare già nella giornata di domani.