Nuovo allenatore Milan, resiste la suggestione Ancelotti! Dall’addio al Real Madrid all’interesse del Brasile: cosa c’è di vero

Nuovo allenatore Milan, resiste la suggestione legata al possibile ritorno di Carlo Ancelotti: addio al Real Madrid sempre più probabile

Secondo quanto riportato da TMW, Carlo Ancelotti potrebbe essere un nome da considerare per la panchina del Milan nella prossima stagione. Tuttavia, al momento, Ancelotti è legato al Real Madrid e la sua situazione è incerta.

Ancelotti è considerato un tecnico di alto profilo e potrebbe essere una scelta interessante per il Milan. La sua esperienza e i suoi successi potrebbero essere utili per il Milan, che cerca un allenatore di grande livello. Ancelotti è ancora sotto contratto con il Real Madrid e si ipotizza che potrebbe lasciare il club spagnolo a fine stagione. Al momento, l’interesse del Milan per Ancelotti è solo una suggestione e non ci sono certezze sulla sua possibile nomina.