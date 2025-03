Nuovo allenatore Milan, Furlani e Ibrahimovic lo depennano: sta per firmare col top club

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic costretti a depennare il nome di Igor Tudor: accordo con la Juve

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione in casa Juve. Igor Tudor, accostato anche al Milan, è vicino a prendere il posto di Thiago Motta:

PAROLE – «Juventus, Thiago Motta sempre più verso l’esonero. Il club è al lavoro per definire la situazione prima della partita contro il Genoa. Come raccontato nei giorni scorsi il prescelto è Igor TUDOR con cui c’è già una base di accordo. La Juventus ha lavorato concretamente solo su di lui. Per l’allenatore croato è pronto un contratto valido fino a fine stagione con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions».