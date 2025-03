Nuovo allenatore Milan, Furlani culla quella clamorosa tentazione! Un aspetto può favorirne l’arrivo a Milanello

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani continua a cullare la tentazione legata a Cesc Fabregas: questo aspetto favorisce lo spagnolo oggi al Como

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan come allenatore per la prossima stagione, in caso di divorzio da Sergio Conceicao, continua a cullare la tentazione legata a Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como.

Tentazione Fabregas. Il Milan già gli somiglia Da Maignan a Fofana, da Thiaw a Gimenez: nella rosa rossonera ci sono tanti profili ideali per esaltare l’idea di calcio di Cesc.