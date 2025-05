Nuovo allenatore Milan, il retroscena su Tare indirizza la scelta! Ha un debole per quel tecnico

Nuovo allenatore Milan, clamoroso retroscena svelato da Marco Parolo su Igli Tare: aveva pensato ad Italiano alla Lazio prima di Sarri

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha svelato un curioso retroscena su Igli Tare che potrebbe dire molto sulla panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Io definivo Vincenzo Italiano un Sarri-Gasperini 2.0. Cioè lui è un mix tra i due per idee di calcio, perché nasceva col 4-3-3, poi adesso l’ha evoluto in 4-2-3-1, ma con andare uomo su uomo. Alla Lazio dopo Inzaghi ho detto a Tare: ‘secondo me dovete prendere Italiano’. Igli mi ha detto che, non avessero preso Sarri (che è stata una risposta a Mourinho dall’altra parte, non poteva avere la forza di prendere Italiano), un pensiero su Italiano l’aveva fatto».