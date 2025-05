Calciomercato Milan, Tare lo ha già avvisato: partenza praticamente certa, queste le condizioni per l’addio

Calciomercato Milan, partenza praticamente certa per Theo Hernandez in estate: Tare ascolterà tutte le proposte in arrivo. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez.

La società ascolterebbe eventuali offerte alternative per Theo, senza neppure il bisogno che siano “indecenti”: Hernandez è a un anno dalla scadenza, il club rossonero valuterà quello che arriva. Da non scartare come ipotesi il possibile addio del calciatore a parametro zero nel 2026.