Nuovo allenatore Milan, Tare parte in ritardo! Tre candidati si allontanano, sono due adesso i nomi in pole

Nuovo allenatore Milan, Igli Tare, DS del club rossonero, deve sciogliere una complicata matassa: ora in corsa restano Mancini e Thiago Motta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan rischia di essere in forte ritardo nella ricerca del nuovo allenatore, poiché i principali obiettivi come Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sembrano sempre più lontani.

Italiano è vicino a rinnovare con il Bologna, Gasperini potrebbe prolungare il contratto con l’Atalanta, mentre Allegri è stato contattato dal Napoli per sostituire Antonio Conte. Il Milan è quindi costretto a cercare alternative, come Roberto Mancini, reduce dalla deludente esperienza in Arabia Saudita, o Thiago Motta, ex allenatore di Bologna e Juventus.

La situazione si complica ulteriormente con l’inizio ufficiale dell’era di Igli Tare come direttore sportivo, che dovrà risolvere il contratto con Sergio Conceição e trovare un nuovo allenatore. Molti agenti stanno contattando Furlani e Tare per proporre tecnici, ma alcuni nomi come Francesco Farioli, Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri sembrano essere stati esclusi.