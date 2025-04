Nuovo allenatore Milan, Tare ha due obiettivi per la panchina! Con l’albanese arriverà uno di questi due a Milanello

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, con l’arrivo di Igli Tare in rossonero i due obiettivi per la panchina saranno Allegri e Conte

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’eventuale arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan aprirebbe la strada a due possibili obiettivi per la panchina rossonera della prossima stagione.

Tra gli allenatori, il ds albanese, che ha una rete di fidati collaboratori con cui visiona tutti i campionati europei, ha una grande stima soprattutto per l’ex Milan Massimiliano Allegri e per Antonio Conte.