Nuovo allenatore Milan, Tare ha le idee chiare: può arrivare lui, tifosi increduli

Nuovo allenatore Milan, con Tare DS un’opzione forte è quella che porta a Max Allegri, già in rossonero dal 2010 al gennaio 2014

Come riferito da calciomercato.com, per la panchina del Milan non va esclusa l’ipotesi Allegri:

PAROLE – «La Roma non è l’unica ipotesi sul tavolo, perché nelle ultime ore si sono riaccese le voci sul Milan. Già la scorsa estate, prima dell’ingaggio di Paulo Fonseca, Allegri era stato accostato al Diavolo per una possibile seconda avventura in rossonero, ma la pista non ha mai preso realmente corpo. La deludente stagione vissuta da Leao e compagni lascia la porta aperta a una nuova rivoluzione in estate tra panchina (Sergio Conceiçao da valutare) e dirigenza, con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo che si fa sempre più vicino. Igli Tare in questo senso è il candidato forte in questo momento e proprio l’eventuale arrivo dell’ex dirigente della Lazio potrebbe alimentare le possibilità di Allegri. Nel 2016, quando ancora lavorava per i biancocelesti, Tare elogiava apertamente Max: “Siamo stati sul punto di portare Donadoni a Roma due anni fa. Abbiamo parlato a lungo con lui. Ci fece una buona impressione, lui è uno di poche parole ma molto concreto. Parlammo anche con Allegri, che secondo me è il miglior allenatore italiano. Ma poi virammo su altri nomi scegliendo Pioli”, disse al Corriere di Bologna. La stima resta immutata e l’idea di guidare un nuovo progetto alla guida del Milan è allettante per Allegri, ma è da capire se il suo nome possa effettivamente mettere d’accordo tutte le parti in casa rossonera, dall’area tecnica all’amministratore delegato Giorgio Furlani fino a Zlatan Ibrahimovic e alla proprietà RedBird».