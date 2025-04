Nuovo allenatore Milan, sogno Conte! Candidato autorevole ma... Ultimissime

Nuovo allenatore Milan, il sogno per la prossima stagione resta Antonio Conte: pista in piedi ma tremendamente complicata

Come riferito da calciomercato.com, se Fabio Paratici diventasse il nuovo DS del Milan sarebbero tre gli allenatori in corsa per il post Conceicao:

PAROLE – «La recente cena con Max Allegri è servita per sistemare qualcosa che era rimasto in sospeso, il tecnico livornese è sicuramente un candidato per un clamoroso ritorno sulla panchina rossonera. Il suo profilo piace, molto, anche a Giorgio Furlani. In lista c’è anche Antonio Conte, probabilmente il candidato forte di Fabio Paratici. pista molto complicata ma in piedi. Resta in quota anche Roberto De Zerbi anche se, allo stato attuale, rimane un outsider di grandissimo livello».