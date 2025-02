Nuovo allenatore Milan, Furlani ripensa a quel nome per la panchina! C’è il retroscena, tutti i dettagli

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, sta ripensando a Maurizio Sarri per la panchina della prossima stagione

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Milan potrebbe ripensare ad un nome preciso per la panchina della prossima stagione.

Sarri, il Milan può essere sempre una soluzione per i prossimi mesi se il club decidesse di interrompere il rapporto con Conceicao. I rossoneri lo avevano messo in cima alla lista nei giorni dell’addio a Fonseca, ma non per un contratto di sei mesi (come abbiamo svelato lo scorso dicembre). Semplicemente perché lui ritiene che in un grande club ci debbano essere a maggior ragione le condizioni almeno biennali per sviluppare il suo lavoro.