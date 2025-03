Nuovo allenatore Milan, Sarri e non solo! Spunta una candidatura clamorosa per il dopo Conceicao

Nuovo allenatore Milan, non c’è solo Sarri come alternativa a Fabregas per il dopo Conceicao: i rossoneri pensano anche a De Zerbi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan resistono due importanti alternative rispetto alla candidatura di Fabregas come possibile tecnico per la prossima stagione.

Milan: una candidatura alternativa è quella di Sarri. Ha una voglia matta di riaccomodarsi in panchina. Sarri è garanzia di bel gioco. Stessa filosofia di De Zerbi, accostato al Milan già un anno fa. Rientrare in Italia dalla porta principale è un’idea che piace.