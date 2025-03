Nuovo allenatore Milan, lui in pole su tutti i candidati. E c’è un retroscena… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di scegliere il nuovo DS, in casa Milan si è sempre più orientati verso la scelta di Max Allegri per la panchina della prossima stagione. Giorgio Furlani è convinto che il livornese sia l’uomo giusto sia per i risultati conseguiti in carriera (ha sempre centrato almeno la qualificazione in Champions League con Juve e Milan), per la valorizzazione dei calciatori a disposizione e per il suo essere aziendalista e uomo di polso all’interno dello spogliatoio.

Il contatto telefonico di qualche giorno fa tra lo stesso Allegri e Giorgio Furlani lascia ben sperare: il feeling c’è, le prossime settimane saranno decisive per farlo definitivamente sbocciare.