Nuovo allenatore Milan, spunta il retroscena che fa infuriare i tifosi rossoneri: c’entra lui, cosa è successo

Nuovo allenatore Milan, spunta il retroscena che fa infuriare i tifosi: Conte sognava il ritorno all’Inter. I dettagli

Ecco la rivelazione di Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli e accostato anche al Milan in estate:

PAROLE– «Conte, nel recente passato, un tentativo per tornare lo ha fatto. In un passato neanche troppo remoto. Non ieri, ma neanche tanto tempo fa. Dopo il Tottenham? No. Dopo lo Scudetto perso col Milan? No. Quando Inzaghi rischiava, nell’anno delle tante sconfitte in campionato. Li Inzaghi rischiava grossa. Un tentativo per tornare li, secondo me c’è stato». Conte resta il grande rimpianto di tutto l’ambiente rossonero.