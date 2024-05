Nuovo allenatore Milan, la dirigenza ha tracciato l’identikit del post Pioli: questi DUE nomi verso l’esclusione

Nuovo allenatore Milan, la dirigenza ha tracciato l’identikit del post-Pioli: questi DUE nomi esclusi. Le ultime sul nuovo tecnico

I tifosi rossoneri continuano a domandarsi chi sarà il prossimo tecnico del Milan. Per quanto non ci sia, dopo la frenata per Lopetegui, un nome in pole per il dopo Pioli, la dirigenza ha tracciato il profilo del nuovo allenatore.

Come riportato da Sky Sport, l’identikit del prossimo allenatore è ben definito dal Milan: un tecnico più malleabile e non profili come De Zerbi o Conte.