Nuovo allenatore Milan, Pellegatti ammette: «Io dicevo Allegri a dicembre…». Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti a Cronache di Spogliatoio:

PAROLE – “Io a dicembre dicevo Allegri e Ambrosini: milanismo e pragmatismo. E non rompete le scatole con la storia di Allegri che non gioca a calcio. Certo, se gioca con i giocatori che aveva alla Juventus negli ultimi anni è chiaro che deve arrangiarsi, ma se gli dai i giocatori veri è un’altra storia. Se mi dici Italiano, che mi piace molto, mi dici Conte, Gasperini, De Zerbi non è che mi butto giù da nessuna parte…“.

“Il prossimo anno ambisco a una cosa: normalità. In tutti i sensi, a tutti i livelli. Chi scelgo come dirigente? L’ho scritto a MilanNews.it, volevo Fabio Paratici. Era la persona ideale, ha raggiunto due finali di Champions che valgono come gli 8 scudetti vinti alla Juventus. Adriano Galliani al Milan ci ha insegnato a vedere la Champions“.