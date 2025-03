Nuovo allenatore Milan, Fabregas prende posizione! Parole nette sul futuro, rossoneri gelati

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sul proprio futuro: i rossoneri prendono nota

Cesc Fabregas, allenatore del Como accostato anche al Milan per la prossima stagione, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Venezia. Queste le parole sul futuro:

INTERESSE DELLE BIG – «Non mi preoccupa, ma ora io penso solo al Como e non ad altro. La pressione è forte, ma il focus è sulla salvezza e sul Venezia, le altre cose non mi interessano tanto».

LA CONFERENZA STAMPA DI FABREGAS