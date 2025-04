Nuovo allenatore Milan, tre nomi concreti e una clamorosa suggestione! Prende piede una soluzione precisa. Ecco quale

Nuovo allenatore Milan, sono tre i nomi per la panchina della prossima stagione ma non tramonta la clamorosa suggestione Guardiola

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver scelto il nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici in pole, in casa Milan sarà tempo di sciogliere le riserve sull’allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Sergio Conceicao, destinato all’addio salvo miracoli in questo finale di stagione.

A Paratici piace tantissimo De Zerbi che resta in corsa con Allegri e Conte. In casa rossonera non tramonta però la clamorosa suggestione Pep Guardiola.